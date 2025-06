Tajani a Taormina | L’auspicio è che i Paesi dei Balcani occidentali possano aderire all’Unione europea prima del 2030

Durante un evento a Taormina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso l’auspicio che i paesi dei Balcani occidentali possano aderire all’Unione Europea prima del 2030. L’Italia punta a "accelerare i tempi per la riunificazione dell’UE", considerando questa priorità strategica. Per Paesi come l’Albania, Serbia e Macedonia, rappresenta un segnale forte di impegno verso un futuro di integrazione e stabilità nell’area mediterranea e europea.

L'Italia vuole «accelerare i tempi per la riunificazione Ue», che rappresenta «una priorità per l'Italia» e per questo «vuole inviare un messaggio forte a tutti i Paesi candidati». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa a margine dell'evento sull'anniversario della Conferenza di Messina e Taormina. "Per Paesi come l'Albania, la Serbia, la Macedonia.

