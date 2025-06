Tagliatelle XXL weekend tutto da gustare in piazza XX Settembre

un’occasione imperdibile per assaporare le autentiche delizie della tradizione italiana, in un’atmosfera di festa e condivisione. Non perdete l’appuntamento: un weekend di gusto e divertimento vi aspetta a Piazza XX Settembre!

Bologna, 19 giugno 2025 – Una piazza di tagliatelle formato XXL. Un weekend tutto da gustare attende bolognesi e turisti nello spazio aperto e partecipato di piazza XX Settembre, XXL Piazza Libera. Sabato 21, dalle 10.30 alle 22, e domenica 22, dalle 10.30 alle 16, questo spazio si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto. Promosso da Confcommercio Ascom Bologna, in coprogettazione con il Comune di Bologna, ‘Tagliatelle XXL’ è un'iniziativa che celebra la cucina tradizionale bolognese nel segno della condivisione. Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom racconta il percorso fatto insieme a diverse realtà territoriali per la realizzazione di XXL Piazza Libera, grazie alla quale «stiamo riuscendo a far calare il degrado in questo tratto, che rappresenta uno dei biglietti da visita più importanti della città», dice Tonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tagliatelle XXL, weekend tutto da gustare in piazza XX Settembre

