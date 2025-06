Tagliatelle XXL in Piazza XX Settembre a Bologna | il 21 e 22 giugno weekend di gusto e tradizione

Preparati a un weekend di puro piacere a Bologna! Il 21 e 22 giugno, la storica Piazza XX Settembre si trasformerà nel regno delle tagliatelle XXL, offrendo un’esperienza culinaria irresistibile tra tradizione e gusto. Un’occasione per cittadini e turisti di immergersi nella cultura gastronomica locale, in un’atmosfera vivace e coinvolgente. Non perdere l’appuntamento: il weekend di “Tagliatelle XXL in Piazza” promette di essere indimenticabile!

Un weekend da leccarsi i baffi aspetta cittadini e turisti a Bologna con l’evento “Tagliatelle XXL in Piazza”, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 nella centrale Piazza XX Settembre. L’iniziativa è parte del cartellone estivo XXL Piazza Libera, promosso da Confcommercio Ascom Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Tagliatelle XXL in Piazza XX Settembre a Bologna: il 21 e 22 giugno weekend di gusto e tradizione

