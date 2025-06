Tagli alla scuola pubblica ma investimenti sulla paritaria | così si sfregia la nostra identità

Tra proclami di investimenti e realtà di tagli alla scuola pubblica, il nostro sistema scolastico si trova a un bivio. Nonostante le promesse di crescita, i fatti mostrano una tendenza opposta: riduzioni di organici e rischi di dimensionamento per istituti storici come Bodoni e Steiner. È ora di chiedersi: come possiamo proteggere l’identità e il futuro della nostra scuola?

di Davide Trotta I proclami trionfalistici del numero uno di viale Trastevere, fiero degli imponenti investimenti sul settore scolastico, tradiscono la propria fallacia quando messi alla prova dei fatti. La realtà consegna per contro uno scenario orientato a tagli e riduzione di organici in tutta Italia. Per esempio a Torino si paventa la possibilità di dimensionamento per istituti storici quali Bodoni-Paravia, Steiner, Birago, Zerboni, Peano, Beccari. Sorte analoga spetta ai corsi per adulti, più noti come "scuole serali", ormai da anni in sofferenza e sempre più soggetti a riduzione di classi e tagli di organico.

