Synarte | serata all' insegna dell' arte della cultura e della pasticceria nel chiostro del convento Santa Maria di Gesù

del gusto, in un affascinante connubio tra creatività e tradizione. Immersi nell’atmosfera unica del chiostro quattrocentesco, i partecipanti potranno scoprire eccellenze artistiche e dolci irresistibili, vivendo un’esperienza sensoriale completa. Non perdere questa occasione di arricchire la tua cultura, lasciarti incantare dall’arte e deliziare dal piacere della pasticceria in un evento che promette magia e scoperta.

Nel suggestivo chiostro quattrocentesco del Convento Santa Maria di Gesù - Santuario San Benedetto il Moro, giovedì 26 giugno, alle ore 18.30 si terrà la prima edizione di Synarte, il primo gala dove cultura, arte e bellezza danzano insieme. Una serata all'insegna dell'arte, della cultura e.

