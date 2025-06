SWITCH Ultrahand Overlay 1.94 | Aggiornamento di Stabilità

Se sei un appassionato di Nintendo Switch e utilizzi Ultrahand Overlay, non puoi perderti l'ultimo aggiornamento alla versione 1.9.4. Con miglioramenti significativi alla stabilità , risoluzione di memory leak critici e nuove funzionalità , questa patch garantisce un’esperienza più fluida e senza intoppi. Preparati a goderti il tuo gaming con ancora più sicurezza e performance ottimizzate. Ecco tutte le novità che rendono Ultrahand Overlay ancora più potente e affidabile.

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu  per Nintendo Switch, è stato aggiornato alla versione 1.9.4, con numerosi miglioramenti alla stabilità e nuove funzionalità . Questo aggiornamento risolve diversi problemi critici legati alla gestione della memoria e introduce ottimizzazioni per un’esperienza più fluida. Elenco delle Modifiche. Miglioramenti alla Stabilità . Risolti diversi memory leak critici  che potevano causare crash quando l’heap veniva sovraccaricato. Questo problema era particolarmente evidente con menu molto lunghi o catene complesse di comandi (come download e decompressione). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net