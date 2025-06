swarovski brevetta il diamante taglio octagon

Swarovski, da oltre un secolo leader nel mondo dei cristalli, si distingue ancora una volta con un'innovazione rivoluzionaria: il brevetto del diamante taglio octagon. Questa forma, simbolo di raffinatezza e versatilitĂ , segna un nuovo capitolo nel design, accompagnato dal rinnovato logo ottagonale che affianca il celebre cigno. La collezione che ne nasce promette di illuminare il vostro stile con eleganza e audacia, ridefinendo i confini della brillantezza.

Da 130 anni, Swarovski è il punto di riferimento mondiale in materia di cristalli. Sono invece quattro gli anni che lo vedono al centro di un’importante rivoluzione, che è iniziata con la nomina di Giovanna Engelbert a Global Creative Director. Primo step del nuovo corso il logo, che diventa ottagonale e va ad affiancare il classico cigno. E proprio quella forma, semplice e multisfaccettata, diventa lo spunto per il lancio della nuova collezione eponima in created diamond, ossia i diamanti coltivati che, secondo quanto dichiarato da ISO-International Organization for Standardization e FTC-Federal Trade Commision sono identici ai diamanti naturali. 🔗 Leggi su Panorama.it