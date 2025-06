Swap Party | se una domenica d' estate è l' occasione perfetta per rinnovare gratis il guardaroba

Metti una domenica d’estate, quando il sole splende e l’aria profuma di libertà. A Bologna, in giugno, il Swap Party di Camere d’Aria si presenta come l’evento imperdibile per rinnovare il guardaroba gratuitamente, con stile e nel rispetto dell’ambiente. Un’occasione unica per ritrovare pezzi speciali, socializzare e fare del bene al pianeta. Non perdere questa giornata di moda sostenibile: perché reinventarsi è il primo passo verso un futuro più verde e brillante.

Lo Swap Party dell’estate è sempre più vicino! ? Domenica 22 giugno Humana torna al #RiverberiFestival di TerraLab con un doppio appuntamento da non perdere: 1 Scambia gli abiti che non usi più, dai loro una nuova vita e rinnova il tuo stile in m Vai su Facebook

Torna lo “Swap party” di inizio estate; Swap party per Freeda Mood; Cinque festival, un’unica estate: Vicenza capitale della musica dal vivo.

Domenica 6 aprile Swap party all'Agorà di Arese - Appuntamento a domenica 6 aprile all'Agorà di Arese con la Swap party per uno scambio gratuito di oggetti e vestiti e per parlare di moda responsabile. Da primamilanoovest.it

Continua l'estate cuneese: tanti appuntamenti per questa domenica d'agosto - swap party, borse prodotte da pvc riciclato e da tessuti riutilizzati, promozione degli sfusi. Segnala targatocn.it