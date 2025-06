Svimez | Nel 2024 il Sud per il terzo anno consecutivo è cresciuto più del resto del Paese

Nel 2024, il Sud Italia conferma il suo trend di crescita, con un incremento del 2,32% che supera di oltre il 24% la media nazionale, segnando il terzo anno consecutivo di progressi. Tuttavia, l’Italia si trova nuovamente in ritardo rispetto all’Eurozona, con un PIL in crescita dello 0,7%, ben al di sotto del +1% dell’UE-27. Una situazione che evidenzia un quadro economico europeo sempre più disomogeneo e complesso, e che pone nuove sfide e opportunità per il nostro Paese.

Per l’Italia torna il gap di crescita dall’Eurozona. Nel 2024 il Pil italiano è cresciuto dello 0,7%, in linea con il dato del 2023, ma al di sotto della media dell’Ue-27 (+1%) per la prima volta dal 2021. Questa dinamica si colloca in un contesto di crescita disomogenea tra principali economie europee, che vede la Spagna in una fase di espansione pronunciata (+3,2%), la Francia in crescita moderata (+1,2%) e la Germania in recessione per il secondo anno consecutivo (-0,2% nel 2024, dopo il -0,3% del 2023).  E’ quanto emerge dal Rapporto Svimez presentato oggi ( qui tutte le slides). Il Sud cresce più del Nord. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

