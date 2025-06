Svimez | Il Sud continua a crescere più del Nord ma il 31% dei lavoratori resta povero

Il Sud continua a crescere a un ritmo superiore rispetto al Nord, con un incremento del Pil del 1% nel 2024, rispetto allo 0,6% del Centro-Nord. Tuttavia, il divario di benessere rimane evidente: oltre un terzo dei lavoratori meridionali vive ancora in povertà . Nonostante la ripresa, i problemi sociali persistono, e il divario tra crescita economica e condizioni di vita richiede ancora interventi mirati per garantire una vera equità .

Nel 2024, come nel biennio precedente, il Pil delle regioni meridionali è aumentato più che nel Centro-Nord: +1% contro +0,6%. Lo rileva l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno ( Svimez ), secondo cui il divario di crescita a favore del Sud si è tuttavia ridotto: da 1 punto percentuale a soli 0,4. A consuntivo di una inedita fase di ripresa, il Pil è cresciuto complessivamente dell’8,6% tra il 2022-2024 al Sud, contro il 5,6% del Centro-Nord, con uno scarto cumulato di 3 punti percentuali. Ma lo slancio ha cambiato poco per i lavoratori del Mezzogiorno: il 31,2% resta in condizioni di povertà . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it