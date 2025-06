Svimez il Sud continua a crescere più del Nord Il Lazio prima regione con +1,8% di Pil

Sud e Centro sono protagonisti di una rinascita economica, superando il Nord in crescita. Nel 2024, il Pil meridionale ha registrato un incremento dell’1%, rispetto allo 0,6% del Nord, con il Lazio in testa tra le regioni con il 18%. Questa inversione di tendenza segna una nuova fase di sviluppo, riducendo il divario storico. A consuntivo di questa inedita fase di ripresa, il futuro appare promettente per l’intera penisola…

Il Sud cresce più del Nord. Nel 2024, come nel biennio precedente, il Pil delle regioni meridionali è aumentato più del Centro-Nord: +1% contro lo 0,6%. La crescita è stata più sostenuta nelle regioni centrali (+1,2%), meno nel Nord-Ovest (+0,9%). Lo rivela l'ultimo report di Svimez. Rispetto al 2023, il divario di crescita a favore del Sud si è tuttavia ridotto. Da 1 punto percentuale a soli 0,4. A consuntivo di una inedita fase di ripresa, il Pil è cresciuto complessivamente dell'8,6% tra il 2022-2024 al Sud, contro il 5,6% del Centro-Nord, con uno scarto cumulato di 3 punti percentuali. Gli investimenti pubblici sostengono la crescita del Sud nel 2024.

