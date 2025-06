Svelati a Torino i ristoranti premiati dalla celebre 50 Best

Svelati a Torino i ristoranti premiati dalla celebre 50 Best, portando in città un prestigio internazionale e nuove opportunità economiche. Per la prima volta in Italia, questa cerimonia mette sotto i riflettori il nostro settore gastronomico, suscitando entusiasmo ma anche qualche riflessione sulla reale portata di questa classifica. La delegazione italiana rimane compatta, con Riccardo Camanini che, salendo di qualche posizione, si conferma tra i protagonisti della cucina d’eccellenza. Ma cosa significa davvero questo riconoscimento per la scena culinaria nazionale?

Per la prima volta in Italia, la cerimonia dei 50 Best porta a Torino visibilità internazionale e promesse di ricadute economiche. Ma quanto vale davvero questa classifica per la nazione che la ospita, al netto dei premi? Soddisfazione moderata per la delegazione italiana degli chef, che mantengono la loro presenza senza grandi rivoluzioni. Scala di qualche posizione il primo italiano in lista: è 16esimo Riccardo Camanini, che con il fratello guida lo splendido Lido 84, ristorante meta dei gourmet sulle sponde del lago di Garda, attento conoscitore delle bontà del luogo e riflessivo sperimentatore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Svelati a Torino i ristoranti premiati dalla celebre “50 Best”

