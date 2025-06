Superman | svelato il riadattamento della colonna sonora di John Williams ed è epico!

Il mondo dei supereroi si prepara a vivere un’epica rinascita musicale con il nuovo riadattamento del celebre tema di Superman, originariamente firmato da John Williams. Dopo aver ascoltato frammenti nei trailer e negli spot televisivi, l’attesa si è fatta più concreta durante un evento a Manila, dove è stata svelata una versione più lunga e rivisitata, arricchita da un tocco di chitarra elettrica. La musica si conferma ancora una volta protagonista di questa straordinaria avventura...

Abbiamo sentito frammenti del nuovo tema di Superman nei trailer e negli spot televisivi del primo film dei DC Studios, ma una versione più lunga è stata svelata durante un evento stampa a Manila. In sostanza, si tratta di un remix del tema di Superman: The Movie di John Williams, sebbene con un pizzico di chitarra elettrica per dare un tocco di originalità. Mentre alcuni fan hanno sostenuto che sia un po’ riduttivo riutilizzarlo invece di creare qualcosa di nuovo, è anche difficile superare un classico. Come molti registi, il regista di Superman, James Gunn, si è ispirato ai film di Richard Donner con Christopher Reeve incentrati sull’amato supereroe, e lo dimostra con questa musica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it