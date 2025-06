Superman | Peter Safran ci spiega quale sarà il punto di partenza del DCU

Nel cuore del nuovo universo DC, Peter Safran, co-presidente dei DC Studios, svela i dettagli sul punto di partenza del DCU e sulle innovazioni che ci attendono. Con entusiasmo, Safran anticipa come Nicholas Hoult trasformerà il ruolo di Lex Luthor, conferendo nuova energia e profondità al celebre villain. Questa intervista offre uno sguardo esclusivo alle direzioni future dei supereroi, preparando il pubblico a un’estate epica con Superman. Ecco cosa ci aspetta nel reboot più atteso degli ultimi anni.

Un’intervista con il co-presidente dei DC Studios, Peter Safran, è presente in tutti i nuovi titoli DC Comics usciti questa settimana nell’ambito della serie DC Nation Spotlight. Nell’articolo, Safran parla di come Nicholas Hoult ridefinirà il ruolo di Lex Luthor per una nuova generazione quando Superman  arriverà nei cinema più avanti quest’estate. “Lui è sicuramente il Lex Luthor della prossima generazione. È colui a cui la gente penserà quando penserà a Lex. Nick è un attore straordinario. Fa questo ruolo da quando aveva cinque anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

