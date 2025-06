Superenalotto in città vinti oltre 12mila euro

Superenalotto in città, oltre 12.000 euro vinti: una carezza benevola della fortuna a Trento. Il concorso di martedì 17 giugno ha regalato ai cittadini trentini un "5" da 12.248,43 euro, giocato al Revolta Cafè di via Rivolta. Solo poche settimane fa, un’altra vincita ha animato il capoluogo, confermando come la sorte sorrida spesso tra le sue strade. La fortuna, infatti, continua a bussare alle porte di Trento, rendendo ogni giorno più interessante la vita dei suoi abitanti.

