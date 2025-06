Superbonus 110 il caso dei crediti irregolari

Il Superbonus 110% ha rappresentato una svolta per molti proprietari, ma ora si rischia di dover restituire ingenti somme a causa di crediti irregolari. A Firenze, un'ombra si aggira sui condomini toscani coinvolti, con l’eventualità di sanzioni e interessi. È fondamentale agire tempestivamente: procuratevi i documenti necessari e valutate la mediazione come strategia principale per tutelare i vostri interessi. Solo così potrete affrontare questa complessa situazione senza sorprese.

Firenze, 19 giugno 2025 - Alto il rischio che i proprietari di migliaia di immobili debbano restituire gli importi impropriamente cedut i, con l'aggiunta di sanzioni e interessi. "Procuratevi subito i documenti sottoscritti e intraprendere la mediazione come strumento principale per tutelarvi", spiega l'avvocato D'Andrea. Una vera e propria spada di Damocle pende su migliaia di condomini toscani che hanno aderito ai vantaggi del Supebonus 110% che ha riguardato oltre 38.000 edifici, con un investimento complessivo di 7 miliardi di euro. Di questi, circa 17.000 sono edifici unifamiliari, 13.265 unità funzionalmente indipendenti e oltre 8.

