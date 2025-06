Sup for life | Avis offre lezione gratuite e sensibilizza la donazione di sangue

Sup for Life, l’iniziativa di Avis Pescara, si impegna a sensibilizzare e a promuovere la donazione di sangue offrendo lezioni gratuite e campagne dedicate durante tutto l’anno. In estate, quando le distrazioni aumentano, il bisogno di sangue resta costante e urgente. Perché il dono di vita non può aspettare: la tua generosità può fare la differenza, salvando tante vite anche nelle stagioni più tumultuose.

L’Avis Pescara promuove campagne di sensibilizzazione per la donazione di sangue tutto l’anno. Ma d'estate ancora di più, perché per ovvi motivi - tra vacanze e distrazioni aggiuntive - l’attenzione all’emergenza sangue potrebbe passare in secondo piano. E questo non è possibile, perché il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sup for life: Avis offre lezione gratuite e sensibilizza la donazione di sangue

