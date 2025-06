Suoni Mobili 2024 | al via la XVI edizione con il Suoni Mobili Party e la Fanfara Olaïtan a Desio

Preparati a vivere un’estate all'insegna della musica con Suoni Mobili 2024! La sedicesima edizione prende il via con il coinvolgente Suoni Mobili Party e la fanfara Ola239tan a Desio, proseguendo il viaggio tra generi e stili inediti che uniscono tradizione e innovazione. Dopo l’anteprima a Villa Greppi, la carovana musicale si sposta tra le meraviglie della Brianza, pronti a lasciarvi senza fiato. E non finisce qui...

Dopo l’anteprima di Monticello Brianza (Lc), andata in scena nei meravigliosi spazi diVilla Greppi, è pronta a ripartire per un nuovo viaggio in musica, tra classica, folk, tango, jazz, fado, blues, afrobeat ma non solo, la carovana di Suoni Mobili, la manifestazione itinerante organizzata dall’associazione Musicamorfosi e promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi che anima le estati della Brianza monzese e di quella lecchese e che, sempre più spesso, “sconfina” felicemente tra le province di Milano e Como, con ulteriori e frequenti incursioni in nuovi territori. Suoni Mobili Party: il festival si apre con la Fanfara Olaïtan domenica 22 giugno a Desio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com