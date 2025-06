Suoni dal Passato | al Museo Irpino un viaggio musicale per i più piccoli

Preparati a un'affascinante avventura sonora al Museo Irpino, dove i più piccoli potranno scoprire i suoni e le storie del passato attraverso musica, letture e strumenti provenienti dalla natura. In occasione della 31ª Festa della Musica, questa esperienza unica coinvolgerà i bambini dai 6 ai 10 anni, regalando loro un viaggio emozionante tra tradizione e scoperta. Non perdere l'occasione di far vivere ai tuoi piccoli un giorno indimenticabile, all'insegna della musica e della cultura!

In occasione della 31ª edizione della Festa della Musica, il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale "S. e G. Capone" di Avellino organizzano un evento speciale per bambini dai 6 ai 10 anni: "Suoni dal Passato – Letture e strumenti musicali dalla natura", in programma sabato 21 giugno alle ore.

In questa notizia si parla di: suoni - passato - museo - irpino

