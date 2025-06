Summer Dinner Party al Castello Marchionale di Taurasi

Il 21 giugno, il suggestivo Castello Marchionale di Taurasi si trasforma in una cornice da sogno per il Summer Dinner Party, un evento esclusivo che unisce eccellenze gastronomiche, musica dal vivo e un’atmosfera magica. Dalle 20:00, gli ospiti potranno immergersi in un’esperienza indimenticabile tra sapori autentici e convivialità raffinata. Un’occasione imperdibile per vivere l’estate in uno scenario fiabesco, lasciandosi conquistare dalla magia del castello e dalla buona compagnia.

