sulle spiagge spunta la bandiera verde ecco cosa significa

Sulle spiagge italiane sventola una novità che ha catturato l’attenzione di molti: la bandiera verde. Ma cosa rappresenta davvero questo simbolo ormai visibile a tutti? Se pensate sia solo un riconoscimento per le spiagge adatte ai bambini, vi sbagliate. In realtà, questa iniziativa nasce da una direttiva della Guardia costiera, e nasconde importanti indicazioni sulla sicurezza e la tutela delle aree balneari. Scopriamone di più.

Firenze, 19 giugno 2025 – A molti bagnanti non è sfuggita una novità che da quest'anno si vede sulle spiagge: la bandiera verde che sventola in riva. Qualcuno pensa al riconoscimento che premia le spiagge adatte ai bambini, ma in realtà si tratta di un vero e proprio provvedimento segnalato con una direttiva dalla Guardia costiera nelle scorse settimane. Una circolare che risale allo scorso aprile che fra le altre cose affronta il tema della sicurezza balneare. "Si incoraggiano vivamente sia i concessionari degli stabilimenti balneari sia i Comuni competenti per le spiagge libere ad adottare una cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi.

