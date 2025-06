Sull’autobus senza biglietto poi aggrediscono i controllori Arrivano i carabinieri

Una tranquilla giornata a Marina di Grosseto si è trasformata in un episodio di violenza quando due giovani sprovvisti di biglietto hanno aggredito i controllori dell'autobus, provocando l'intervento dei carabinieri. La scena, che ha scosso i passeggeri e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e delle norme di convivenza civile. Ma cosa è successo realmente?

Marina di Grosseto (Grosseto), 19 giugno 2025 – Momenti di tensione su un autobus di linea a Marina di Grosseto, dove due giovani sprovvisti di biglietto hanno aggredito alcuni controllori di Autolinee Toscane. Il fatto è accaduto durante il normale controllo dei tagliandi ed ha richiesto l’intervento dei carabinieri. In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, i due giovani avrebbero tentato di sottrarsi al controllo strattonando uno dei verificatori. Fermati ancora sul posto, i ragazzi - entrambi privi di documenti - sono stati accompagnati in caserma per l'identificazione. Durante gli accertamenti, uno dei due è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it