Sul naviglio… | gli eventi da lunedì 23 giugno a domenica 29 giugno

Dal 23 al 29 giugno, il Naviglio8230 si trasforma in un palcoscenico vibrante di emozioni con la rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”. La seconda settimana di eventi, organizzata dall’associazione L.O.F.T. APS e sostenuta da importanti partner come il Comune di Parma, Fondazione Cariparma e Chiesi, promette un viaggio culturale unico nel suo genere. Esploriamo insieme le meraviglie che questa ricca programmazione ha in serbo per noi.

Si arricchisce il programma di eventi alla rassegna “Sul Naviglio.racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema” nella seconda settimana di attività. Il calendario di appuntamenti proposto dall’associazione L.O.F.T. APS, con il sostegno di Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Chiesi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Sul naviglio…”: gli eventi da lunedì 23 giugno a domenica 29 giugno

In questa notizia si parla di: giugno - naviglio - eventi - lunedì

Fino a domenica 15 giugno, a Trezzano sul Naviglio (MI), presso il piazzale Sergio Ramelli, Sagra del Pesce, uno degli eventi culinari e folkloristici più attesi in Lombardia. Info: https://sagra-del-pesce.it/trezzano/ Ingresso libero Vai su Facebook

Domenica 29 giugno torna la visita guidata ai Navigli di Milano, alla scoperta dell’antica e rinomata zona dei Navigli e della Conca di Viarenna. Orari e info pratiche: https://bit.ly/MilanoguidaNavigliMilano… Vai su X

Seconda settimana “Sul Naviglio…”: denso programma di appuntamenti -; Sul Naviglio...; Giugno 2025 a Milano: gli eventi da non perdere.