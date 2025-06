Subacquea industriale Figuccia presenta un' interrogazione all' Ars | Perché non si applicano le leggi?

L'onorevole Vincenzo Figuccia si fa portavoce delle istanze dei professionisti della subacquea industriale, chiedendo con forza all’ARS perché le leggi regionali e i decreti ancora non siano pienamente applicati. Un intervento che mira a garantire sicurezza, rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile di un settore strategico per l’economia siciliana. La domanda è: quando vedremo finalmente i benefici di norme fondamentali in azione?

L'onorevole Vincenzo Figuccia (Prima l'Italia-Lega Salvini premier) ha presentato un'interrogazione parlamentare all'Assemblea regionale siciliana per sollecitare l'applicazione della legge regionale numero 7 del 2016 e del decreto del presidente della Regione numero 31 del 2018, norme che

