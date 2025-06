Studio e-commerce in Italia ha generato 150 mld euro di valore condiviso e 1,8 mln addetti

L’e-commerce in Italia si conferma una forza trainante per l’economia nazionale, con un impatto di oltre 150 miliardi di euro e 18 milioni di addetti. Questo settore dinamico non solo stimola sviluppo economico, ma promuove anche innovazione sociale e sostenibilità ambientale. Un vero e proprio motore di crescita che continuerà a plasmare il futuro del nostro Paese, rendendo l’Italia sempre più competitiva e resiliente nel mondo digitale.

(Adnkronos) – L’e-commerce si conferma un motore fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dell’Italia. Il settore ha prodotto un impatto complessivo pari a 150,1 miliardi di euro – di cui 88,6 miliardi di euro di valore aggiunto – equivale al 7% del Prodotto interno lordo italiano, registrando una crescita del 6,6% rispetto all’anno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: euro - commerce - italia - valore

Una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi, l’Ue prepara la stangata per i colossi cinesi dell’e-commerce - L’UE si prepara a imporre una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi inbound, colpendo i giganti cinesi come Temu e Shein.

***L’eCommerce B2c di prodotto in Italia nel 2025 raggiunge i 40,1 miliardi di euro (+6% rispetto al 2024) https://www.osservatori.net/comunicato/ecommerce-b2c/ecommerce-b2c-di-prodotto-in-italia/?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_cam Vai su Facebook

Studio, e-commerce in Italia ha generato 150 mld euro di valore condiviso e 1,8 mln addetti; Uva e-commerce Italia: prezzo medio di 6,59 euro/kg (+1%); Netcomm Forum: in Italia l’e-commerce B2c supera i 62 miliardi di euro nel 2025 (+6%).

Studio, e-commerce in Italia ha generato 150 mld euro di valore condiviso e 1,8 mln addetti - commerce crea valore per l’Italia', realizzato da Netcomm ... adnkronos.com scrive

E-commerce italiano: generati 150 mld di valore condiviso e 1,8 mln di addetti - commerce equivale al 7% del PIL italiano, con una crescita del 6,6% e del 129% sul 2016 ... Lo riporta bitmat.it