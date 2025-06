Studenti stranieri | profili social obbligatori per visti USA

Le nuove direttive del Dipartimento di Stato americano rivoluzionano il processo di richiesta dei visti per studenti stranieri, rendendo obbligatorio condividere i propri profili social. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e trasparenza, ma solleva anche questioni di privacy e libertĂ digitale. Chi si rifiuterĂ di collaborare rischierĂ di essere sospettato di tentare di nascondere attivitĂ potenzialmente non conformi alle norme. Le nuove normative rappresentano un salto importante nel controllo dei richiedenti, aprendo un dibattito sulla gestione dei dati personali in ambito migratorio.

Gli studenti stranieri che chiedono un visto per frequentare scuole e universitĂ americane dovranno rendere accessibili i propri profili social, per consentire ai diplomatici degli Stati Uniti di esaminare la loro attivitĂ online prima di ottenere visti per motivi di studio o di scambio. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato americano. Chi si rifiuterĂ sarĂ sospettato di voler nascondere tali attivitĂ alle autoritĂ statunitensi. Le nuove linee guida incaricano i diplomatici Usa di esaminare la presenza online di chi fa domanda per individuare "eventuali segnali di ostilitĂ verso i cittadini, la cultura, il governo, le istituzioni o i principi fondanti degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Studenti stranieri: profili social obbligatori per visti USA

