Studenti non ammessi | gli atti sono definitivi i ricorsi si presentano al TAR Indicazioni

Se hai ricevuto una comunicazione di non ammissione, è fondamentale conoscere i tuoi diritti e le procedure corrette. L'Ambito territoriale di Torino ricorda che, in questi casi, gli atti sono definitivi e i ricorsi devono essere presentati al TAR. Scopri cosa fare e come tutelare al meglio il tuo percorso educativo, evitando errori che potrebbero compromettere il futuro accademico. Leggi tutto per non perdere nessuna opportunità.

Nei casi di non ammissione alla classe successiva, sia nel primo che nel secondo ciclo d’istruzione, nonché in presenza di giudizio sospeso nel secondo ciclo, gli atti redatti dagli organi collegiali scolastici o dalle commissioni d’esame sono da considerarsi definitivi. Lo ricorda l'Ambito territoriale di Torino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Studenti non ammessi: gli atti sono definitivi, i ricorsi si presentano al TAR. Indicazioni - gli atti redatti dagli organi collegiali scolastici o dalle commissioni d'esame sono da considerarsi definitivi.

