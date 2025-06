Studenti dell' Upo saranno volontari nelle corsie dell' ospedale Maggiore

Un’opportunità straordinaria per gli studenti dell’UPo di fare la differenza: il progetto “Prendersi cura prima di curare” dell’Avo coinvolge già oltre 70 giovani in un percorso di formazione e volontariato nelle corsie dell’Ospedale Maggiore. Un’esperienza unica in Italia che non solo arricchisce le competenze, ma mette al centro l’umanità e la solidarietà. Un passo importante verso una futura generazione di medici e operatori più empatici e consapevoli.

"Prendersi cura prima di curare" è il progetto, unico in Italia, dell'Avo (Associazione volontari ospedalieri), che ha coinvolto nel corso di formazione più di 70 studenti: in 55 hanno aderito al percorso completo e stanno già effettuando i turni in affiancamento presso le strutture di pronto.

