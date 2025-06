Studentessa con lo smartphone alla Maturità commissione la rimanda a casa ma il Tar la riammette

Una studentessa di Terni, sorpresa con lo smartphone durante l'esame di maturità, rischiava di perdere il sogno di diplomarsi. La commissione la aveva allontanata e esclusa, ma il Tar dell'Umbria ha deciso di intervenire, garantendole un'ultima chance con una riapertura d'urgenza per la sessione suppletiva. La sua storia dimostra che anche nelle situazioni più difficili, la giustizia può fare la differenza, lasciando spazio a nuove speranze. Continua a leggere

