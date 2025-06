Studente universitario invia foto intime a una donna conosciuta online e viene ricattato | 2 denunciati

In un mondo sempre più digitalizzato, il confine tra privacy e pericolo si fa sottile. La storia di un studente di Mantova, vittima di ricatto dopo aver condiviso foto intime con una donna conosciuta online, ci mette in guardia sul rischio reale di abusi virtuali. Due persone sono state denunciate, ma la vicenda evidenzia quanto sia fondamentale proteggere i propri dati e agire immediatamente in caso di minacce. Continua a leggere.

Uno studente universitario di Mantova ha raccontato alla polizia postale che una donna conosciuta online lo avrebbe minacciato e ricattato. Il giovane le aveva inviato foto intime e lei le avrebbe usate per estorcergli denaro. Due sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

