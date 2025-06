Studente picchiato e rapinato al Parco | Tutti hanno visto senza aiutarlo

In un pomeriggio apparentemente tranquillo, un giovane si trova vittima di una brutale aggressione al parco urbano, assistita da tutti senza che nessuno intervenisse. La sua fuga disperata attraverso le strade della città rivela un senso di abbandono e impotenza che lascia il cuore in tensione. E ora, mentre si rifugia nel centro, si chiede: perché il silenzio e l'indifferenza hanno prevalso?

Forlì, 19 giugno 2025 – Fugge, insanguinato. Dolorante. Non sa perchĂ© nessuno l’abbia aiutato. Non sa perchĂ© tutti abbiano visto e nessuno sia intervenuto. E allora dopo il pestaggio da parte di quei tre, il ragazzo ha solo voglia di scappare dal parco urbano. Imbocca viale Dell’Appenino. E corre ancora. Teme che i suoi aggressori siano ancora nei paraggi. Corre piĂą forte verso il centro. Raggiunge la rotonda, piega in viale Salinatore. Entra in un negozio: “Posso fare una telefonata a mia madre? Mi hanno picchiato e rapinato, si sono portati via il telefono.” fa il ragazzo, 18 anni, alla commessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studente picchiato e rapinato al Parco: “Tutti hanno visto senza aiutarlo”

