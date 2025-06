Strisce pedonali in città e sul lungomare | Mancano in misura adeguata

Le strisce pedonali in città e sul lungomare sono insufficienti, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti, soprattutto durante l'affollato periodo estivo. L'associazione culturale Sensazioni Emergenti evidenzia l'urgenza di intervenire con una segnaletica adeguata, garantendo attraversamenti sicuri e visibili. È fondamentale che il Comune prenda al più presto provvedimenti per proteggere cittadini e visitatori, valorizzando il nostro patrimonio e promuovendo un ambiente più sicuro per tutti.

L'associazione culturale Sensazioni Emergenti segnala "la necessità, in considerazione del periodo estivo e quindi di una maggiore frequentazione del nostro lungomare, della necessaria attenzione da parte del Comune a creare una segnaletica di attraversamento pedonale che soprattutto nella parte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Strisce pedonali in città e sul lungomare: "Mancano in misura adeguata"

In questa notizia si parla di: lungomare - strisce - pedonali - città

Lungomare Napoli, cancellate le strisce blu a via Nazario Sauro: marciapiedi larghi per hotel e ristoranti - Grande novità sul lungomare di Napoli: le strisce blu di via Nazario Sauro sono sparite! Questa scelta non solo amplia i marciapiedi, ma segna un passo verso un turismo più sostenibile e a misura d'uomo.

GIULIANOVA / Grave incidente a Giulianova: anziana investita sulle strisce pedonali *Giulianova, 12 giugno 2025* – Una donna di 93 anni, molto conosciuta in città, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra viale dello Splendor Vai su Facebook

Reggio Calabria, appello: servono strisce pedonali sul lungomare; Travolta da una moto mentre attraversa sulle strisce pedonali: conducente la aggredisce e fugge; Olbia, le strisce pedonali rialzate anche nelle strade principali della città.