Strepitosa sorpresa | gli studenti alla Maturità si confrontano con Cicerone Cartesio e Battiato

Un’atmosfera di emozione e sorpresa avvolge gli studenti italiani alla maturità: tra ciceroniani richiami, riflessioni di Cartesio e note di Battiato, ciascuno affronta prove diversificate che spaziano dal latino alla musica, dalla logica alla tecnologia. Oggi, 524.415 giovani si confrontano con il loro futuro, lasciando emergere talento, creatività e passione. La sfida è grande, ma la loro determinazione promette di conquistare il mondo.

Roma - Gli studenti della secondaria affrontano prove diversificate nelle seconde scritte: dal latino classico alla logica matematica, passando per musica, multimedialità e progetti tecnologici con IA. Oggi 524.415 studenti italiani hanno sostenuto la seconda prova dell’esame di maturità, articolata in base all’indirizzo di studi. Al Liceo Classico è tornato un autore notevolissimo: un passo in latino tratto da “Laelius de amicitia” di Cicerone (44 a.C.), ambientato nel 129 a.C., che interroga i candidati sulla natura autentica dell’amicizia fra figure politiche dell’antica Roma, come Gaio Lelio e Scipione Emiliano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv