Streaming WSOP in italiano | segui il Monster Stack su Gazzetta

Non perdere l’emozione delle WSOP 2025, trasmesse in italiano su Gazzetta! Segui il Monster Stack e le emozionanti sfide di Las Vegas con i commenti di Alberto Russo, Giada Fang e Pierpaolo Fabretti. Con 100 braccialetti in palio, l’Italia sogna di portare a casa un sogno azzurro che resterà nella storia del poker. Resta con noi per vivere ogni istante di questa incredibile avventura!

Le World Series of Poker 2025 si possono seguire con il commento italiano targato Alberto Russo, Giada Fang e Pierpaolo Fabretti. A Las Vegas si assegneranno in tutto ben 100 braccialetti. Ovviamente la speranza è che qualche azzurro ci regali un sogno.

Arriva WSOP Live: la diretta streaming in italiano delle WSOP - Finalmente, l’attesa è finita: arriva WSOP Live, la diretta streaming in italiano delle World Series of Poker 2025! Grazie alla partnership tra PokerStars e PokerGO, potrai vivere ogni emozione del prestigioso torneo, incluso il Main Event, direttamente dal divano di casa.

Mustapha Kanit al final table del Main Event Wsop Paradise 2024: qui lo streaming; Segui Andrea Dato 16 left al WPT World Championship in diretta streaming!; Wsop Paradise 2024: la diretta streaming del Day4.

Segui il WSOP Circuit Rozvadov in diretta streaming! - 30 di lunedì 4 aprile 2022, potrai seguire i tornei del WSOP Circuit Rozvadov in diretta streaming. Riporta italiapokerclub.com