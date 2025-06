Strage Mottarone un altro gup contesta i capi di imputazione La madre di una vittima | Paura della prescrizione

Ancora una volta, il processo per la tragedia del Mottarone si fa sentire. Il giudice per l’udienza preliminare di Verbania sollecita la procura a riformulare i capi di imputazione, alimentando tensione e paura tra le famiglie delle vittime. La battaglia legale si infittisce, mentre si avvicina il rischio di prescrizione che potrebbe compromettere la ricerca di verità e giustizia. La speranza di chi chiede risposte non si spegne, ma la strada resta ardua.

Ci risiamo, come poco meno di un anno fa il giudice per l’udienza preliminare di Verbania ha chiesto alla procura di intervenire sui capi di imputazione. Sono ancora i reati formulati dalla procura di Verbania a tenere banco nel corso dell’ udienza preliminare del processo per l’incidente della funivia del Mottarone, costato la vita a 14 passeggeri nel maggio di quattro anni fa. Il gup Gianni Macchioni ha ordinato alla procura di riformularli, in particolare per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, contestato dai pm sia in forma dolosa, sia colposa. Il rinvio a giudizio, il secondo, era stato chiesto lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage Mottarone, un altro gup contesta i capi di imputazione. La madre di una vittima: “Paura della prescrizione”

