Strade vicinali ad uso pubblico a fine estate i lavori di manutenzione in via Vallecchio e in via Friano

A fine estate, le vie Vallecchio e Friano saranno al centro di interventi di manutenzione straordinaria, con lavori di asfaltatura e sistemazione generale. Questi miglioramenti garantiranno una viabilità più sicura e confortevole per tutti i residenti e gli utenti delle strade vicinali ad uso pubblico, rafforzando l’impegno dell’amministrazione nel preservare e valorizzare il patrimonio infrastrutturale del nostro territorio.

Partiranno a fine estate i lavori di manutenzione straordinaria alle vie Vallecchio e Friano. Si tratta di strade vicinali ad uso pubblico individuate dall’amministrazione comunale sulle quali il Consorzio di Bonifica interverrà con lavori puntuali di asfaltatura e sistemazione complessiva del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Strade vicinali ad uso pubblico, a fine estate i lavori di manutenzione in via Vallecchio e in via Friano

In questa notizia si parla di: lavori - strade - vicinali - pubblico

Niente acqua in via Vestina e nelle strade limitrofe per lavori dell'Aca: i dettagli - Si avvisa la cittadinanza che lunedì 19 maggio, dalle 8 alle 17, l'ACA interromperà la fornitura idrica in via Vestina e nelle strade limitrofe.

VIDEO - Il presidente del consiglio comunale Mimmo Pirisi ha convocato i Comitati di Borgata i Consorzi delle strade Vicinali a un incontro pubblico tenuto a Villa Maria Pia ieri sera, sulla gestione della raccolta dei rifiuti nell’agro algherese....... Vai su Facebook

Strade vicinali ad uso pubblico, a fine estate i lavori di manutenzione in via Vallecchio e in via Friano; Coriano, lavori in arrivo sulle strade vicinali di via Vallecchio e via Friano; Lavori pubblici e sicurezza. Strade vicinali, in un anno manutenzioni per 80mila euro.

Strade vicinali, via ai lavori - Lo prevede l’approvazione, da parte della giunta comunale, del progetto di manutenzione straordinaria ‘Pronto ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Strada vicinale ad uso pubblico: le caratteristiche, in due recenti sentenze - Le strade vicinali su cui esiste un uso pubblico rappresentano sovente motivo di contenzioso fra cittadini e Pubblica Amministrazione: i primi, interessati a dimostrare l’inesistenza di detto ... Come scrive ediltecnico.it