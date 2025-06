Strade invase dai rifiuti Belli | La gente sarà pure incivile ma il sindaco lo è di pù

Le strade di Lavanga si sono trasformate in discariche a cielo aperto, testimoni dell’inciviltà crescente e della mancanza di interventi efficaci. La popolazione si chiede se il sindaco stia davvero facendo tutto il possibile o se si limiti a tentativi improbabili di soluzione. Antonio Belli di Fratelli d’Italia denuncia la situazione: “Via Machiavelli e via Pirandello sono ormai invase dai rifiuti, un segnale allarmante per l’intera comunità.”

“La città oramai è subissata di rifiuti, Lavanga cerca di arrampicarsi sugli specchi ma non riesce a fare nulla di concreto”, sottolinea Antonio Belli di Fratelli d’Italia in merito all’invasione di rifiuti della città del litorale. “Via Machiavelli e via Pirandello, località dedicate a. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Strade invase dai rifiuti, Belli: "La gente sarà pure incivile ma il sindaco lo è di pù"

In questa notizia si parla di: rifiuti - belli - strade - invase

Emergenza rifiuti Palazzi Cirio, Belli: "Sembra di vivere nel terzo mondo" - L'estate è finalmente arrivata, ma a Torino sembra di trovarsi nel terzo mondo. Antonio Belli, dirigente del settore, denuncia un'emergenza rifiuti che minaccia il turismo.

Com'erano ridotte le strade questa mattina alle 9 a Napoli https://www.napolitoday.it/blog/napoli-eri-la-padrona-del-mondo/rifiuti-napoli-scudetto-strade.html Vai su Facebook

Strade invase dai rifiuti, Belli: La gente sarà pure incivile ma il sindaco lo è di pù; Napoli, vergogna piazza Plebiscito: la basilica San Francesco invasa da rifiuti e clochard; «Corato è una città sporca».

Rifiuti: Ato Crotone, Columbra per ripulire le strade invase - Utilizzare la discarica per rifiuti non pericolosi di Columbra per poter ripulire le strade invase dai rifiuti. Segnala ansa.it

Salerno, strade invase dai rifiuti: «Chi sbaglia, pagherà» - Nel cuore pulsante della movida, in via Roma, almeno cinque esercizi commerciali sono finiti nel mirino ... Si legge su ilmattino.it