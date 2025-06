Strade e parcheggi | lavori per tre milioni

L’estate si preannuncia intensa per la città dei Borromeo, che si appresta ad accogliere un intenso programma di lavori stradali worth 3 milioni di euro. Dalla sistemazione dei marciapiedi alla creazione di nuovi parcheggi, ogni intervento mira a migliorare la mobilità e la sicurezza. I cantieri, attivi almeno fino a settembre, rappresentano un investimento concreto nel futuro urbano: un passo deciso verso una città più moderna e vivibile.

L’estate dei cantieri. Con un investimento di 3 milioni di euro, nella città dei Borromeo è ai nastri di partenza un corposo pacchetto d’interventi stradali, dalla sistemazione dei marciapiedi alla creazione di nuovi parcheggi, dall’installazione di dossi al rifacimento della segnaletica. I lavori proseguiranno almeno fino a settembre. Tra le opere più significative rientrano l’asfaltatura e il rifacimento dei marciapiedi d’importanti arterie, tra le quali via Liberazione e via 1° Maggio. Attenzione anche alla frazione di Linate, con interventi su via Archimede, via delle Rimembranze e via Pascoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade e parcheggi: lavori per tre milioni

In questa notizia si parla di: lavori - parcheggi - milioni - strade

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato" - L'avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti, finanziati dal Pnrr, solleva interrogativi tra residenti ed esercenti.

A fine giugno parte un piano da 1,1 milioni di euro per riqualificare viabilità e marciapiedi in vari quartieri di Legnano. Previsti anche nuovi parcheggi e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche Vai su Facebook

Nuovi soldi per rinascere. Regione Liguria stanzia oltre 5 milioni di euro per strade e parcheggi; Legnano investe sulla mobilità urbana: al via lavori per strade, marciapiedi e parcheggi; Giubileo, i costi salgono di oltre 8 milioni. Per trovare nuove risorse Gualtieri taglia su strade, tram e parcheggi.

Strade e parcheggi: lavori per tre milioni - Peschiera, estate di interventi e rivoluzione della viabilità. Lo riporta msn.com

Strade e marciapiedi: al via lavori per oltre un milione di euro - Cominceranno con la fine di giugno i lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi a Legnano. Riporta primamilanoovest.it