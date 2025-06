Strade chiuse per la Notte Rosa a Forlì | divieti e regole per il concerto degli Eiffel 65

La Notte Rosa a Forlì si avvicina, promettendo un evento indimenticabile con gli Eiffel 65 in piazza Saffi. Per garantire un’esperienza sicura e piacevole a tutti, il Comune ha predisposto chiusure temporanee e regole precise. Gli abitanti e i visitatori devono conoscere le restrizioni per vivere appieno questa notte di musica, colori e festa. Scopriamo insieme cosa prevede il piano di sicurezza e come comportarsi per godere al massimo di questo imperdibile appuntamento.

Forlì, 19 giugno 2025 - Si prevede già la piazza piena, in occasione della Notte Rosa con il concerto degli Eiffel 65 in piazza Saffi venerdì 20 giugno ore 22. Per questo, in previsione del grande volume di pubblico atteso in centro storico, il Comune, d’intesa con gli organizzatori, ha previsto le seguenti disposizioni a tutela della pubblica incolumità e del decoro cittadino. L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza dell’area spettacolo. Non è ammesso l’ingresso con alcun tipo di contenitori per liquidi, comprese bottiglie di vetro, lattine e borracce. È consentito l’ingresso solo con bottigliette in plastica monouso, senza tappo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse per la Notte Rosa a Forlì: divieti e regole per il concerto degli Eiffel 65

In questa notizia si parla di: notte - rosa - forlì - concerto

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

! Venerdì 20 giugno a mezzanotte, il cielo si accende con uno spettacolo pirotecnico sincronizzato lungo tutta la Riviera: luci, riflessi rosa per una notte di pura magia. Un momento unico Vai su Facebook

Strade chiuse per la Notte Rosa a Forlì: divieti e regole per il concerto degli Eiffel 65; Eiffel 65, tutto quello che c'è da sapere sul concerto in piazza Saffi: cosa si può portare e cosa no, le disposizioni; La Notte Rosa 2025: guida al Festival che celebra l’inizio dell’estate.