Strada chiusa tra Oleggio e Lonate | possibile il senso unico alternato

Una strada chiusa tra Oleggio e Lonate Pozzolo potrebbe non essere una chiusura totale, ma soltanto un senso unico alternato. La decisione, annunciata dal sindaco di Oleggio Andrea Baldassini dopo le polemiche di residenti e commercianti, nasce da un incontro con i vertici di Anas Lombardia e la sindaca di Lonate. La soluzione mira a garantire sicurezza e fluidità del traffico, ma resta aperta a possibili modifiche in base alle esigenze della comunità.

Potrebbe non essere una chiusura totale quella della statale 527 tra Oleggio e Lonate Pozzolo. Lo ha annunciato il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini che, dopo le polemiche di residenti e commercianti della zona, ha incontrato i vertici di Anas Lombardia insieme con la sindaca di Lonate.

