Il percorso di Bucky Barnes all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU) è caratterizzato da numerosi momenti di trasformazione e complessità . Dalla sua fedeltà a Captain America, alla condizione di Winter Soldier sotto il controllo della HYDRA, fino al suo ruolo di leader dei nuovi Vendicatori, la sua evoluzione rappresenta un elemento centrale nella narrazione Marvel. Le produzioni cinematografiche e le serie su Disney+ hanno solo sfiorato aspetti fondamentali della sua storia nei fumetti, in particolare il suo rapporto con la Cosmic Cube. Questo articolo approfondisce i principali eventi che hanno segnato la vita di Bucky, concentrandosi sui legami con la Cube e sul suo percorso verso la libertà mentale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Storia affascinante di bucky barnes e il cubo cosmico nel MCU

