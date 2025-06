Stop all’utilizzo dell’acqua potabile a Villa Scorciosa Sasi | Le prime analisi escludono la presenza di batteri coliformi

Le prime analisi condotte dalla Sasi sulle acque di Villa Scorciosa escludono la presenza di batteri coliformi, rassicurando i residenti. Tuttavia, in seguito a questa verifica, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha deciso di mantenere l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile per consumo umano, garantendo così la massima tutela della salute pubblica. La situazione sarà monitorata costantemente per assicurare la sicurezza di tutti.

Le prime analisi effettuate dalla Sasi sulle acque di Villa Scorciosa escluderebbero la presenza di batteri coliformi. Nei giorni scorsi il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio aveva emesso l’ordinanza con la quale ha vietato agli utenti della frazione l’uso di acqua per consumo umano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Stop all’utilizzo dell’acqua potabile a Villa Scorciosa, Sasi: "Le prime analisi escludono la presenza di batteri coliformi"

