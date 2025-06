Stile Tv – Nunez può essere un grande colpo per il Napoli ADL è innamorato di Castel Volturno!

Nunez, il giovane talento uruguaiano, potrebbe rappresentare il colpo di mercato che il Napoli aspettava. Con tutto l'entusiasmo di ADL per Castel Volturno, questa operazione potrebbe consacrare il club come protagonista nel panorama internazionale. De Santis ne sottolinea le qualità: “Nunez è un talento, un giocatore forte e…”. La sua integrabilità nel Napoli potrebbe essere la svolta tanto desiderata, aprendo nuove prospettive e grandi ambizioni per la squadra.

De Santis a Stile TV: “Nunez è un talento, può essere un grande colpo per il Napoli”. Napoli – A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Lorenzo De Santis, agente sportivo ed esperto di calcio sudamericano Napoli: “Nunez è un talento, un giocatore forte e .. “Nunez è un talento, un giocatore forte e sta di diritto nell’alveo della grande scuola degli attaccanti uruguaiani. È uno che può fare la differenza nonostante venga da una stagione negativa, ma il Napoli che deve tarare il mercato non più sui 13 giocatori, credo debba mettere dentro giocatori di pari valore dei titolari innalzando il livello delle alternative e Nunez è un nome da mettere in cima alla lista. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Stile Tv – Nunez può essere un grande colpo per il Napoli. ADL è innamorato di Castel Volturno!

