Steve Buscemi è il preside di Nevermore nel teaser di mercoledì

Il mondo di Mercoledì si arricchisce di nuovi misteri e personaggi, tra cui spicca Steve Buscemi nel ruolo del preside di Nevermore. Il teaser della seconda stagione promette sorprese e colpi di scena, lasciando gli spettatori in trepidante attesa di scoprire come si evolverà questa affascinante trama. Con un cast rinnovato e una narrazione sempre più coinvolgente, la serie si conferma come imperdibile appuntamento per gli amanti del genere...

La serie televisiva Mercoledì continua a suscitare grande interesse con il ritorno della seconda stagione, caratterizzata da importanti novità nel cast e nella narrazione. La riapertura della Nevermore Academy segna un momento cruciale, introducendo nuovi personaggi e approfondendo i legami tra gli studenti, mentre si delineano i cambiamenti alla guida dell'istituto. Di seguito vengono analizzati i principali elementi che contraddistinguono questa nuova fase della serie. la gestione dell'academy e nuovi ruoli alla presidenza. il nuovo preside e le sue missioni. Dopo la scomparsa della precedente dirigente Larissa Weems, interpretata da Gwendoline Christie, la direzione di Nevermore passa a Barry Dort, impersonato da Steve Buscemi.

