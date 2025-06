‘Stese’ a Pianura l’appello al prefetto di Napoli | Evitare tragedie

Un appello urgente scuote le strade di Pianura: evitare una tragedia prima che sia troppo tardi. L’avvocato Sergio Pisani chiede al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, un intervento deciso e massiccio per prevenire l’ennesima perdita di vite innocenti, come quella di Francesco Pio Maimone. È il momento di agire con fermezza e determinazione, perché la sicurezza non può aspettare.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Intervenire, in forze, prima che a Pianura succeda una tragedia”. Lancia un appello al prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’avvocato Sergio Pisani, legale di Antonio Maimone, padre di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso “per caso” sul lungomare di Napoli, al culmine di una lite a cui era completamente estraneo scoppiata tra giovani malavitosi di due diversi rioni di Napoli solo per un paio di scarpe sporcate. “ Da qualche settimana, proprio nella strada dove Francesco Pio abitava con la sua famiglia, un luogo che dovrebbe diventare un simbolo – dice l’avvocato Pisani – si susseguono sparatorie che solo per pure miracolo finora non hanno avuto conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Stese’ a Pianura, l’appello al prefetto di Napoli: “Evitare tragedie”

