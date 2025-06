Stefano Cucchi confermate le condanne di 2 degli 8 carabinieri incriminati per depistaggio delle indagini

La giustizia fa un passo avanti nel caso Stefano Cucchi: le condanne di due carabinieri coinvolti nel depistaggio sono state confermate, rafforzando la fiducia nella lotta all’impunità. Ilaria Cucchi esprime soddisfazione, sottolineando come questa sentenza confermi la responsabilità della gerarchia militare. Un segnale importante per la tutela dei diritti e la trasparenza nelle forze dell’ordine, che apre nuove prospettive di giustizia e riconciliazione.

Soddisfatta Ilaria Cucchi: "Confermata la responsabilità della scala gerarchica dei carabinieri". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stefano Cucchi, confermate le condanne di 2 degli 8 carabinieri incriminati per depistaggio delle indagini

In questa notizia si parla di: cucchi - carabinieri - stefano - confermate

Stefano Cucchi, la procura chiede di condannare 3 carabinieri per falso e depistaggio - Nella vicenda Stefano Cucchi, la procura richiede la condanna di tre carabinieri per falso e depistaggio, in un’assenza di giustizia che si è protratta per oltre un decennio.

Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana. Il dolore si unisce allo sdegno per l’eff Vai su Facebook

Stefano Cucchi e i depistaggi: confermate in appello le condanne di Sabatino e De Cianni. Prescrizione per il generale Casarsa; Fu depistaggio. Per la morte di Stefano Cucchi, condannati due carabinieri; Processo Cucchi: otto carabinieri accusati di depistaggi.

Stefano Cucchi, appello per depistaggi: prescrizione per Casarsa e conferma condanna a Sabatino - La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, nell’ambito del processo sui depistaggi legati al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne ro ... Riporta msn.com

Fu depistaggio. Per la morte di Stefano Cucchi, condannati due carabinieri - Confermate in Appello le pene per il colonnello Lorenzo Sabatino e a due anni e mezzo per il carabiniere Luca De Cianni. Secondo huffingtonpost.it