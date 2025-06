Stefano Bandecchi attacca il centrodestra | Hanno fatto saltare l’accordo con Alternativa popolare sono dei traditori e degli idioti

In un clima teso e carico di polemiche, Stefano Bandecchi si scaglia contro il centrodestra, accusandoli di aver sabotato l’accordo con Alternativa Popolare definendoli traditori e idioti. La tensione esplode al consiglio provinciale di Terni, che si conclude tristemente per la mancanza del numero legale a causa delle assenze strategiche di Fratelli d’Italia e del gruppo misto. Una situazione che potrebbe ridefinire gli equilibri politici locali e non solo.

Clima incandescente a Palazzo Bazzani con il consiglio provinciale di Terni, convocato per la presa d'atto e la discussione sul programma di governo della nuova amministrazione, che è saltato per la mancanza del numero legale. Decisive le assenze dei consiglieri di Fratelli d'Italia, gruppo misto.

