Stati Uniti Trump estende al 17 settembre la scadenza per la vendita di TikTok

In un contesto di tensioni e negoziati serrati, Donald Trump annuncia una nuova proroga per TikTok, estendendo la scadenza al 17 settembre 2025. Questa decisione, la terza di fila, riflette le complessitĂ di un'epoca dominata da questioni di sicurezza e privacy tra Stati Uniti e Cina. Ora, ByteDance ha ancora tre mesi per conformarsi alle normative americane, ma il tempo stringe: quali saranno le prossime mosse?

«Ho appena firmato l'ordine esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 17 settembre 2025, la scadenza per la chiusura di TikTok ». Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. Si tratta della terza proroga di 90 mesi dall'inizio del suo mandato. La casa madre cinese ByteDance avrĂ dunque altri tre mesi di tempo per cedere le sue attivitĂ negli Usa, come stabilito da una legge approvata dal Congresso nel 2024, legata alla protezione dei dati degli utenti americani e convalidata dalla Corte Suprema pochi giorni prima dell'insediamento di Trump. Che non può annullare la legge varata da Capitol Hill: l'unica opzione resta la sospensione temporanea in attesa di una soluzione politica o diplomatica oppure di una cessione da parte di ByteDance.

Trump estende scadenza per vendita di TikTok a settembre - In un colpo di scena che pesa sul futuro digitale globale, Donald Trump annuncia di aver firmato un ordine esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 17 settembre 2025, la scadenza per la vendita di TikTok.

