Stati Uniti la corte suprema boccia l’accesso dei minorenni alle transizioni di genere

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di confermare il divieto di accesso alle transizioni di genere per i minorenni in Tennessee ha suscitato forti reazioni e riflessioni sul futuro dei diritti civili. Un provvedimento che mette in discussione il equilibrio tra tutela delle minoranze e valori tradizionali, aprendo un dibattito acceso sulla libertà individuale e l'inclusione. La questione continua a dividere opinioni e a far parlare di sé a livello globale.

Il 18 giugno la corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha confermato un divieto d’accesso alle transizioni di genere per i minorenni in vigore nello stato del Tennessee. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Stati Uniti, la corte suprema boccia l’accesso dei minorenni alle transizioni di genereÂ

