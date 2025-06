Stasera in tv giovedì 19 giugno | The Blues Brothers

Stasera in TV si accendono le luci sul classico intramontabile "The Blues Brothers". Se sei pronto a rivivere le avventure di Jake e Elwood, questa è la serata perfetta per lasciarti coinvolgere dal loro ritmo irresistibile. Scopri subito la guida dei film in onda sui principali canali e preparati a trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della musica, perché il grande schermo non aspetta altro che sorprenderti.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 giugno. . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stasera in tv giovedì 19 giugno: The Blues Brothers

In questa notizia si parla di: stasera - giovedì - giugno - blues

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 22 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, giovedì 22 maggio 2025, scopri i migliori film in prima serata su Rai, Mediaset e altri canali gratuiti.

Giovedì 19 giugno alle ore 21 presso la Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia “Lea Garofalo” si terrà l’anteprima del festival con l’artista Elli de Mon che presenterà il suo libro “Countin’ The Blues - Donne indomite”. Elli ripercorrerà, aiutandosi anche Vai su Facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Per il mio bene, Giovedi 19 Giugno 2025; Pistoia Blues Festival 2025; Un Fiume di Musica 2024: nuove note e solidarietà sulla Darsena - PROGRAMMA.